Росія планує буферну зону з боку Придністров’я: експерт оцінив можливості ворога

Державі-агресорці навряд чи вдасться створити «буферну зону» у Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я, де базується невелике російське військове угруповання.

Таку думку висловив військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський в коментарі телеканалу «Київ24».

За його словами, росіяни не мають реальних можливостей для того, щоб реалізувати такі наміри.

«Для того, щоб створити будь-яку зону, вам треба мати відповідно війська. Загальна кількість військ, які там [у Придністров’ї] перебувають, за різними оцінками, реальних військ, які можуть бути застосовані, від півтори тисячі до трьох тисяч», — наголосив експерт.

Сергій Грабський зазначив, що проведення такої операції з боку Росії передбачатиме безпосереднє бойове зіткнення із українськими підрозділами, а для цього росіянам потрібно мати відповідне озброєння та підготовлений особовий склад. Тим часом, за наявною інформацією, за останні 12 років Москва не надсилала до Придністров’я жодних додаткових сил та засобів.

«Те, що називається російським континентом [у Придністров’ї], на 70% складається з місцевих жителів, які отримували російські паспорти», — додав експерт.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що Російська Федерація хоче створити нову буферну зону у Вінницькій області — з боку невизнаного Придністров’я.