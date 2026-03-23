Російська Федерація планує розмістити на території Білорусі чотири наземні станції управління безпілотниками дальньої дії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді керівника Головного управління розвідки Олега Іващенка.

За даними української розвідки, ворог має намір розгортати такі станції як на тимчасово окупованих територіях України, так і в Білорусі. Зеленський підкреслив, що Україна готує заходи у відповідь на ці дії агресора.

«Маємо чітку інформацію, що Росія планує подальше розгортання наземних станцій управління безпілотниками дальньої дії як на тимчасово окупованій території України, так і чотирьох станцій на території Білорусі. Будемо реагувати відповідно», — наголосив Володимир Зеленський.

Співпраця РФ з Іраном та маніпуляції на фронті

Під час доповіді керівник ГУР надав докази того, що російська сторона продовжує передавати розвідувальні дані іранському режиму. Для цього РФ використовує власні потужності радіотехнічної та радіоелектронної розвідки, а також інформацію, отриману від партнерів на Близькому Сході.

Крім того, розвідка зафіксувала систематичні спроби російського командування прикрасити реальний стан справ на полі бою. Росіяни перебільшують власні здобутки на передовій, щоб надалі використовувати ці дані у переговорних процесах.

Президент доручив Олегу Іващенку передати частину розвідданих міжнародним партнерам та представникам засобів масової інформації. Мова йде про інформацію, яка може бути оприлюднена без шкоди для національної безпеки.

Співпраця РФ з Білорусь — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявляв про спільні військові навчання Білорусі та Росії, які готуються на білоруській території, становлять серйозну загрозу безпеці України та самого білоруського народу. Зеленський підкреслив, що ситуація загрозлива не лише для України, а й для громадян Білорусі.

Також ми писали, що Україна знищила сучасну систему зв’язку, яку Росія використовувала для наведення дронів-камікадзе з території Білорусі. Вдалося ліквідувати Mesh-мережу, яку використовували «Шахеди» на півночі. Це посилило обороноздатність Києва та центральної частини України.