Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

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Росіяни планують продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

Ворог готує нові «вкиди» неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом «всіх на всіх», а робить це лише з «обраними» полоненими.

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Раніше Центр спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс».

«Російські пропагандисти поширювали тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в’язнів. Насправді ця інформація не відповідала дійсності», — йдеться у повідомленні.

Далі ворог готує нові вкиди неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом «всіх на всіх», а робить це лише з «обраними» полоненими, зазначає ЦПД.

«Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна „не хоче“ повертати своїх людей», — йдеться у повідомленні.

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У ЦПД наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону. І закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів.