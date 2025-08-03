ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
2 хв

Росія готує кампанію фейків щодо обмінів полонених — ЦПД

Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна «не хоче» повертати своїх людей, наголосили у ЦПД РНБО.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Обмін полоненими

Обмін полоненими / © Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Росіяни планують продовжити інформаційну кампанію щодо дискредитації процесів обмінів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації у Telegram.

Ворог готує нові «вкиди» неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом «всіх на всіх», а робить це лише з «обраними» полоненими.

Раніше Центр спростовував фейк, що Україна нібито відмовляється забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс».

«Російські пропагандисти поширювали тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема 90 військовополонених і колишніх в’язнів. Насправді ця інформація не відповідала дійсності», — йдеться у повідомленні.

Далі ворог готує нові вкиди неправдивої інформації щодо теми, яка може містити заклики і брехню щодо звернень про те, як українська сторона нібито відмовляється проводити обміни за принципом «всіх на всіх», а робить це лише з «обраними» полоненими, зазначає ЦПД.

«Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів, а також перекидати відповідальність за небажання проводити процес прозоро. Росіяни хочуть дискредитувати владу і створити уявлення, ніби Україна „не хоче“ повертати своїх людей», — йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що Україна послідовно працює над поверненням кожного свого громадянина з полону. І закликали довіряти лише верифікованим джерелам інформації.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами — ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie