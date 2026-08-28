Росія планує різко збільшити виробництво балістичних ракет: Зеленський розкрив деталі

Володимир Зелленський / © Володимир Зеленський

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Російські документи показують різке падіння експорту за місяць, а через українські удари кораблі РФ більше не можуть виходити в море.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за результатами доповіді керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Іващенка.

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Згідно з даними воєнної розвідки, зафіксованими у внутрішніх російських документах, лише за поточний місяць окремі складові експорту Росії вже скоротилися на 80%. Це завдає відчутних втрат федеральному та регіональним бюджетам РФ, які й без того перебували на межі банкрутства.

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«Російська сторона визнає, що й кораблі її Чорноморського флоту фактично заблоковані у Новоросійську завдяки нашим ударам дронами та не здатні оперувати в морі. Виходу з такої ситуації російське керівництво не знаходить», — зазначив Зеленський.

Президент додав, що російські військові не можуть захистити торгові й тіньові судна, тому планують озброїти цивільні кораблі зброєю, військовими та засобами РЕБ, на що Україна вже готує свою відповідь.

Українська воєнна розвідка фіксує результативність далекобійних ударів по військових заводах та нафтових об’єктах РФ. Спираючись на звіти самої російської сторони, українські спецслужби встановили, що атаки й санкції проти «Комбінату „Каменський“» у Ростовській області підірвали можливості росіян випускати твердопаливні двигуни для ракет. Київ планує і надалі завдавати таких ударів.

«Маємо зараз й оновлені дані щодо виробництва Росією балістичних ракет та планів масштабувати це виробництво. Будемо протидіяти, і важливо, щоб була відповідна санкційна підтримка в основних світових юрисдикціях», — зауважив Зеленський.

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Президент наголосив, що західні партнери мають повністю перекрити Росії доступ до іноземних запчастин, обладнання та верстатів. Без цих закордонних деталей агресор не зможе виготовити жодної ракети. Розвідка має докази зупинки роботи одного з найбільших нафтозаводів РФ у місті Кстово Нижньогородської області, який щорічно переробляв 17 мільйонів тонн нафти, а також інших підприємств нафтової галузі.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, українські удари по масштабних логістичних хабах Wildberries та Ozon не лише позбавляють окупантів постачання, а й переносять наслідки війни безпосередньо в повсякденне життя пересічних громадян РФ.

Раніше ми писали, що через погіршення економіки Кремль збільшує гроші на силовиків і скорочує соціальні витрати, готуючись до можливих протестів усередині країни.

До того ж, через українські удари по російській інфраструктурі та ринках Кремль готується відбирати приватні підприємства, адже новий указ Путіна дозволяє владі назавжди брати під контроль будь-який бізнес нібито для його захисту.

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