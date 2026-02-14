Росія платить життями 156 солдатів за кожен кілометр України - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Росія втрачає в середньому 156 солдатів за кожен кілометр території України, яку вона намагається контролювати.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

«На даний момент Росія платить життями 156 солдатів за кожен кілометр України, яку вона контролює. Путіна це зараз не хвилює, але є рівень, коли він почне про це турбуватися», — сказав Зеленський під час виступу.

За його словами, у грудні та січні українські війська знищили та серйозно поранили понад 30–35 тисяч російських військових. Він зазначив, що Україна прагне підвищити втрати противника до 50 тисяч на місяць, щоб зробити продовження війни для Росії максимально дорогою стратегією.

«Україна прагне досягти 50 тисяч вбитих на місяць, щоб підвищити ціну продовження війни», — сказа він.

Президент підкреслив, що українці є ключем до зупинки російської агресії та забезпечення безпеки Польщі, країн Балтії, Молдови та Румунії.

Він також звернувся до прем’єра Угорщини Віктора Орбана: «Навіть один Віктор може думати про те, як надути свій живіт, а не про те, як наростити армію, щоб зупинити російські танки і не допустити їх повернення на вулиці Будапешта».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що станом на ранок 14 лютого 2026-го ЗСУ знищили 1 252 020 солдатів Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1 070 військових. Дані уточнюються.