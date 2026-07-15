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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Росія почала атакувати АЗС далеко від фронту: "приліт" в одній з тилових областей, є поранені

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Росія почала атакувати АЗС далеко від фронту: "приліт" в одній з тилових областей, є поранені

© Associated Press

Російська армія почала атакувати АЗС вже навіть у тилових регіонах — зранку 15 липня росіяни завдали удару по станції у Житомирській області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді», — йдеться у повідомленні.

За даними місцевої влади, наразі відомо про двох постраждалих. На місці «прильоту» працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Атака на заправку на Житомирщині. / © Віталій Бунечко / Facebook

Атака на заправку на Житомирщині. / © Віталій Бунечко / Facebook

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Дата публікації
Кількість переглядів
69
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