Росія почала атакувати АЗС далеко від фронту: "приліт" в одній з тилових областей, є поранені

© Associated Press

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Російська армія почала атакувати АЗС вже навіть у тилових регіонах — зранку 15 липня росіяни завдали удару по станції у Житомирській області.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді», — йдеться у повідомленні.

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За даними місцевої влади, наразі відомо про двох постраждалих. На місці «прильоту» працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.

Атака на заправку на Житомирщині. / © Віталій Бунечко / Facebook

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