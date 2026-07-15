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Росія почала атакувати АЗС далеко від фронту: "приліт" в одній з тилових областей, є поранені
Російська армія почала атакувати АЗС вже навіть у тилових регіонах — зранку 15 липня росіяни завдали удару по станції у Житомирській області.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
«Ворог продовжує тероризувати північні райони області. Сьогодні вранці під удар потрапила одна з АЗС у Малинській громаді», — йдеться у повідомленні.
За даними місцевої влади, наразі відомо про двох постраждалих. На місці «прильоту» працюють рятувальники та працівники спеціальних служб.
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