Росія почала атаки житлових будинків новими "некерованими" дронами: чим небезпечна нова тактика Кремля

Новий дрон-камікадзе БМ-35 РФ / © Міноборони України

Російські війська використовують ударні безпілотники БM-35 та БM-70 для завдавання ударів по житлових будинках.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому звіті.

Цілями стають багатоповерхівки

Радник Міністерства оборони України з питань оборонних технологій, експерт з безпілотників та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов 10 травня повідомив, що російські війська використовують безпілотники БM-35 та БM-70 для ударів по великих стаціонарних цілях, таких як житлові будинки в Сумах, Краматорську та інших містах, через неможливість підтримувати зв’язок з безпілотником на низьких висотах для ударів по рухомих цілях.

Технічні особливості та складність перехоплення дронів серії БM

Бескрестнов зазначив, що дрони БM досягають швидкості 200 кілометрів на годину біля землі і в результаті стають некерованими. Бескрестнов додав, що російські війська керують дронами БM зі станцій, розташованих на дахах багатоповерхових будівель щонайменше за 15 кілометрів від лінії фронту.

Бескрестнов заявив, що українські війська відчувають нестачу систем радіоелектронної боротьби, які пригнічують аналогові відеопотоки на дронах БM, оскільки українським військам важко заглушати відеопотоки за допомогою існуючих систем, а спрямовані системи радіоелектронної боротьби не здатні пригнічувати їх на відстані «десятків кілометрів».

ISW вперше зафіксувало повідомлення про використання російськими військами ударних дронів БM-70 10 травня.

Росія модифікувала ракети Х-101: що змінилось

Кремль радикально модифікував ракети Х-101, перетворивши їх на інструмент тотального знищення цивільної інфраструктури: відтепер вони несуть запалювальні елементи та посилену вибухівку.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія розробила вже чотири модифікації крилатої ракети Х-101. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на дані Міністерства оборони України. Головна мета окупантів — обійти українську ППО та завдати максимальних руйнувань під час ударів по містах.

Подвійна боєголовка та «термітні» кульки

Згідно зі звітом МОУ від 11 травня, ворог пішов на зменшення дальності польоту ракет Х-101, щоб за рахунок паливних баків збільшити бойову частину. Тепер ракета несе другу боєголовку, що робить влучання у житлові будинки чи інфраструктуру вдвічі руйнівнішими.

Особливу небезпеку становлять наступні нововведення:

Касетна бойова частина з цирконієм: деякі модифікації оснащені касетними елементами із цирконієвими кульками. При ударі вони спалахують і підтримують тривале горіння, що спричиняє масштабні пожежі, які вкрай важко загасити в умовах міської забудови.

Посилена вибухівка: Росія почала використовувати новий тип вибухової речовини, що на 30–40% потужніший за попередні зразки.

Захист від РЕБ: модернізовано системи наведення та засоби протидії радіоелектронній боротьбі.

Виробництво «з коліс» та зношення авіації

Попри модернізацію, українська ППО демонструє високу ефективність: з січня 2026 року збито 88% випущених ракет типів Х-101, Х-55 та Х-555.

Цікаво, що Росія змінила логістику: компоненти накопичуються місяцями, але фінальна збірка ракет відбувається безпосередньо за два тижні до пуску. Водночас інтенсивні атаки виснажують стратегічну авіацію РФ. За один виліт з аеродрому «Українка» до Каспійського моря двигуни бомбардувальника Ту-160 втрачають до 8% свого ресурсу. Через зношення літаків Ту-95МС вони тепер змушені нести лише по дві ракети замість шести.

