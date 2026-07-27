Росія почала бити по-новому: Ігнат розкрив небезпечну зміну тактики РФ

Вибухи. / © Associated Press

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Війська РФ останнім часом змінили тактику ракетних атак — вони помітно частіше використовують балістику, ніж крилаті ракети. За останній тиждень було зафіксовано понад 50 запусків ракет, які рухаються за балістичною траєкторією.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, уламки ракет із недавніми датами виробництва свідчать про те, що Росія має певні труднощі з накопиченням запасів озброєння та не може необмежено нарощувати виробництво.

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Ігнат зауважив: раніше росіяни застосовували значно більше крилатих ракет, однак нині частка балістичних засобів у російських атаках помітно зросла. Йдеться про такі ракети, як «Іскандер-М», С-400, а також «Циркони».

Росіяни теж починають відчувати труднощі, оскільки Сили оборони завдають ударів не лише по НПЗ, а й по підприємствах з технологіями, які виробляють компоненти для ракет.

РФ змінила тактику обстрілів України — що нового

Представник ПС наголошує, що Росія намагається змінити час завдання ударів, щоб «досягти раптовості» — застати українські сили оборони зненацька та скоротити час на підготовку до відбиття атак.

«Це зміна в добу часових рамок, коли всі звикають, що балістика летить, припустимо, вночі від 2:00 до 4:00, приблизно такий час найбільше вони використовують. Завдаючи ударів зранку, приміром, о 9:00 чи о 12:00, ворог намагається таким чином досягти певних цілей — саме раптовістю завдання ударів», — пояснив Ігнат.

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Водночас тактика Росії із застосуванням ударних безпілотників залишається незмінною — окупанти щодня та щоночі атакують Україну дронами типу «Шахед», додав речник.

Нагадаємо, раніше Ігнат заявляв про те, що реактивні безпілотники можуть розвивати швидкість до 600 км/год. Через такі характеристики великокаліберні кулемети вже не є ефективним засобом боротьби з реактивними дронами.

Радник президента Сергій Бескрестнов «Флеш» повідомив, що «Шахеди» почали скидати боєприпаси із таймером відкладеної детонації. Вибух може статися у проміжку від 24 годин до п’яти діб. Один БпЛА здатний переносити до 22 таких елементів, які скидаються через спеціальний люк.

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