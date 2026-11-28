Атака російських дронів / © ТСН.ua

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Росія почала застосовувати тактику енергетичного оточення великих українських міст, намагаючись не лише знищити внутрішню генерацію, а й перерізати зв’язки регіонів із загальною енергосистемою. Такий підхід уже застосовують проти Києва, Дніпра та Одеси, а згодом атаки за аналогічним сценарієм можуть поширитися на інші міста.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в коментарі телеканалу «Київ24».

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За словами експерта, російські терористи обирають конкретний великий населений пункт і протягом тривалого часу, від одного до кількох тижнів, атакують його енергетичну інфраструктуру. Спочатку під удар потрапляють об’єкти внутрішньої генерації, після чого противник переключається на енергетичне кільце навколо міста.

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Як приклад Омельченко навів Київ, де російські удари вивели з ладу Трипільську ТЕС та значну частину генерації великих столичних теплоелектроцентралей.

«Практично вибито всю внутрішню генерацію, що існувала, там залишилося якийсь мінімум мізер», — зазначив він.

Після руйнування генерувальних потужностей противник атакує підстанції за межами міста, які забезпечують його зв’язок із великими джерелами електроенергії в об’єднаній енергосистемі України.

«І намагаються таким чином, такою тактикою енергетичного оточення повністю знищити електропостачання великого регіону», — пояснив експерт.

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Нова тактика Росії проти Дніпра та Одеси

Омельченко наголосив, що аналогічний підхід Росія зараз використовує і проти Дніпра, а в Одесі також простежується така стратегія. На його думку, згодом противник може поширити тактику енергетичного оточення на інші українські міста.

Такий сценарій передбачає не лише масштабне пошкодження енергетичних об’єктів, а й створення умов, за яких відновлення електропостачання стає значно складнішим.

Постійні атаки ускладнюють ремонти

Окремою проблемою, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, є систематичні атаки на ремонтні бригади та об’єкти, де проводять відновлювальні роботи.

Коли регіон фактично відрізаний від основних джерел генерації, а внутрішні потужності зруйновані, відновлення електропостачання залежить від ремонту пошкоджених мереж і підстанцій. Водночас через постійні атаки безпілотників енергетики змушені переривати роботи та ховатися в укриттях, що затримує відновлення.

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«Енергетики мусять сидіти в бомбосховищах, тому що це дуже небезпечно для життя. Тому затримуються ці ремонтні роботи і регіони сидять без електричної енергії», — наголосив Омельченко.

За його словами, внаслідок такої тактики окремі регіони можуть залишатися без електроенергії протягом кількох днів, що, зокрема, вже спостерігається у Дніпрі.

Удари по енергетиці великих міст — останні новини

Нагадаємо, в суботу, 28 листопада, у Києві прогриміли вибухи після атаки російських дронів. У столиці було влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Фахівці оперативно зʼясовують ступінь пошкоджень.

Того ж дня в Пересипському районі Одеси під час повітряної тривоги сталося відключення електроенергії. У ДТЕК попередили, що через аварійну ситуацію можливі перебої в роботі об’єктів критичної інфраструктури, від яких залежить життєдіяльність міста.

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