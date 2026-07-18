Росія почала консервувати нафтові свердловини через удари ЗСУ

РФ консервує нафтові свердловини / © ТСН

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Росія починає відчувати серйозні наслідки ударів по своїй нафтовій логістиці, а проблеми із транспортуванням і зберіганням нафти вже призводять до виведення з експлуатації окремих нафтових свердловин.

Про це заявив президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ», експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин Михайло Гончар в етері Еспресо.

За його словами, удари по російських танкерах стосуються насамперед Чорноморського театру бойових дій, де використовуються великі судна для експорту сирої нафти.

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«Передусім відбулося послідовне розширення зони вогневого ураження Сил оборони України: від окупованого Азовського узбережжя України, акваторії Азовського моря, Керченської протоки — а тепер уже й Чорного моря», — зазначив Гончар.

Експерт наголосив, що атаки на чорноморську ланку експорту російської нафти можуть спричинити масштабні проблеми для всієї галузі — від видобутку до транспортування й експорту.

«Ми бачимо тут подвійне занепокоєння, і не тільки з боку Росії. Тому що, по суті, удари по чорноморській ланці російського експорту сирої нафти означають, що може відбутися системний збій у всьому ланцюжку — від видобутку до експорту через механізм транспортування», — пояснив він.

Гончар зазначив, що видобуток нафти триває безперервно, тоді як її відвантаження залежить від прибуття танкерів та наявності вільних потужностей для зберігання.

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«Відвантаження нафти — це дискретний процес: прийшов танкер, завантажив партію нафти, взяв, наприклад, мільйон барелів на борт. Ті танкери, які ми спостерігаємо, — приблизно мільйонники. Він пішов, потім має прийти інший. Але ж нафта видобувається безперервно. Вона має кудись відвантажуватися або зберігатися», — сказав експерт.

Він додав, що за відсутності можливості оперативного експорту або постачання на нафтопереробні заводи сировину доводиться накопичувати в резервуарних парках.

«Коли немає танкера біля причалу чи немає поставки на нафтопереробний завод, тоді нафта одразу закачується у відповідні резервуарні ємності, які добре горять — і ми це неодноразово бачили, бачимо і будемо бачити», — зазначив Гончар.

За словами експерта, наслідки ударів уже поширюються далеко за межі чорноморських портів і впливають навіть на райони нафтовидобутку в Західному Сибіру.

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«І це вже дається взнаки: деякі свердловини вже починають виводити з експлуатації, оскільки є проблеми зі зберіганням нафти, з її проміжним зберіганням», — заявив він.

Гончар також звернув увагу, що резервуарні потужності російської нафтотранспортної монополії Транснефть та нафтових компаній не відповідають нинішнім обсягам видобутку.

«Резервуарний парк російської нафтотранспортної монополії „Транснефть“ і резервуарні парки відповідних нафтових компаній насправді не такі великі, як мали би бути за нинішніх обсягів видобутку нафти», — сказав експерт.

На його думку, удари по нафтовій логістиці можуть стати одним із ключових чинників посилення економічного тиску на Росію та скорочення її експортних можливостей.

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«Сили оборони України компенсують ті санкційні дії, які Європейський Союз має запроваджувати. Оскільки нам потрібно завдати стратегічної поразки ворогу», — підсумував Михайло Гончар.

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