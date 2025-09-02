"Ресурсна база РФ – не безмежна": Паліса про військовий потенціал ворога

Павло Паліса / © ТСН.ua

Попри велику ресурсну базу Російської Федерації, вона не є безмежною. На думку заступника керівника Офісу президента України Павла Паліси, вже є певні ознаки того, що Росія «не стягує».

Про це він заявив в інтерв’ю для «Суспільного».

«Хоч би яка потужна ресурсна база була у Російської Федерації, вона не безмежна. Вже є ознаки того, що в певних моментах по своїх ресурсах вони не стягують», — зазначив Паліса.

За його словами, ця думка ґрунтується на інформації, яку він особисто моніторив з початку року і до поїздки у Вашингтон. Мова йде не тільки про військову техніку чи боєприпаси, але й про людський потенціал.

Нагадаємо, економіка Росії ледве дотягується навіть до найобережніших прогнозів Центрального банку щодо зростання цього року. Ця ситуація ставить під сумнів постійні запевнення глави регулятора Ельвіри Набіулліної про те, що економіка не переживає надмірного охолодження на тлі високих процентних ставок.

Також у серпні російська армія окупувала 464 км² української території, що на 18% менше, ніж попередніми місяцями. Цей показник окупації майже такий самий, як був у жовтні 2022 року, безпосередньо перед звільненням Дудчан.