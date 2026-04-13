Росія поновила атаки на залізницю: на Дніпропетровщині ворог ударив поблизу потяга з пасажирами

Атака РФ на приміський поїзд / © "Укрзалізниця"

Після відносного затишшя російські окупаційні війська знову почали цілити в об’єкти залізничної інфраструктури. У понеділок вранці, 13 квітня, під ворожим ударом опинилася залізниця у Дніпропетровській області.

За повідомленням «Укрзалізниці», ворожий удар був завданий безпосередньо поблизу локомотива вантажного поїзда. Трагедії вдалося запобігти завдяки системі раннього сповіщення.

Як рятували пасажирів

Моніторинговий центр повітряних загроз зафіксував небезпеку та миттєво передав сигнал бригадам, що перебували в зоні ризику.

Приміський пасажирський поїзд терміново зупинили на найближчій станції. Усіх пасажирів було виведено у безпечне місце.

Машиністи вантажного потяга також встигли залишити кабіну до моменту «прильоту» поруч із локомотивом.

«Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося», — констатують в УЗ.

Які наслідки

Завдяки злагодженим діям залізничників постраждалих серед пасажирів та працівників немає.

Після відбою повітряної тривоги пасажирський поїзд відновив рух за маршрутом. Наразі УЗ продовжує посилений моніторинг ситуації на всіх напрямках, де існує загроза нових ударів.

Раніше ми писали про те, що «Укрзалізниця» змінила алгоритм евакуації пасажирів під час повітряних атак. Тепер потяги зупинятимуть лише в разі підтвердженої загрози в радіусі 50 км.