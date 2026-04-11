Росія порушила режим припинення вогню: у Генштабі шокували кількістю атак

Збройні сили РФ цинічно порушили оголошене ними ж великоднє припинення вогню. Від моменту заявленого старту «режиму тиші» ворог не припинив бойові дії, завдавши сотні ударів по позиціях українських захисників та мирних населених пунктах.

Про точну кількість ворожих атак та оперативну ситуацію станом на 22:00 11 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Сотні порушень за кілька годин

За даними українського військового командування, після 16:00 — часу, коли офіційно мало розпочатися перемир’я, — зафіксовано 469 випадків порушень з боку окупантів.

Зокрема, армія РФ здійснила 22 штурмові дії, 153 артилерійські обстріли, а також завдала 19 ударів дронами-камікадзе типу «Ланцет» та «Молнія». Крім того, українські оборонці зазнали 275 ударів за допомогою FPV-дронів.

Найгарячіші напрямки фронту

Загалом від початку доби на лінії зіткнення відбулося 101 бойове зіткнення. Найбільший тиск ворог чинив на Костянтинівському напрямку, де Сили оборони успішно відбили 19 ворожих штурмів (поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та Новопавлівки).

На Покровському напрямку окупанти здійснили 18 атак, намагаючись просунутися в районах Родинського, Мирнограда, Удачного та низки інших населених пунктів. За попередніми підрахунками, лише на цій ділянці за день було ліквідовано 67 загарбників та 24 поранено. ЗСУ знищили ворожий пункт управління, спецтехніку, а також пошкодили танки та артилерійські системи противника. Знищено або подавлено 272 безпілотники різних типів.

Авіаудари та масований терор

Протягом доби 11 квітня Росія завдала загалом 57 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Ворог також задіяв майже чотири тисячі дронів-камікадзе та здійснив 2454 обстріли населених пунктів і позицій ЗСУ.

На інших ділянках українські захисники також продовжують впевнено стримувати агресора. Зокрема, відбито шість спроб ворожого просування на Лиманському напрямку, п’ять штурмів — на Південно-Слобожанському, а також низку атак на Куп’янському, Олександрівському, Гуляйпільському та Придніпровському (в районі Антонівського мосту) напрямках. Авіаційних ударів зазнав Херсон та населені пункти Запорізької області.

Нагадаємо, Україна передала Росії пропозиції щодо подовження режиму припинення вогню і після великодніх свят. У разі відмови або провокацій з боку окупантів Україна обіцяє дзеркальну відповідь.