Росія порушила свої зобов’язання перед США: Зеленський прокоментував удари по енергооб’єктах

Російські атаки «Шахедами» пошкодили енергооб’єкти в Україні / © tsn.ua

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На основі власного моніторингу Україна може чітко заявити, де Росія порушила свої зобов’язання щодо припинення вогню по енергетичних об’єктах.

Про це повідомив на брифінгу 28 березня президент України Володимир Зеленський.

За його словами, питання моніторингу дотримання енергетичного перемир’я є ключовим.

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«Після домовленостей наших на другій зустрічі в Саудівській Аравії з командою США я чітко сказав Рустему Умєрову: у мене виникає одне питання — хто здійснює моніторинг? Я вважаю, що це ключове [питання] з урахуванням нашого трагічного досвіду щодо будь-яких домовленості з росіянами у минулому і зриву 25 разів режиму припинення війни», — сказав український президент.

Зеленський зазначив, що йому відомо про те, що американська сторона планує провести з цього приводу консультації з Саудівською Аравією і Туреччиною та деякими європейськими країнами щодо їх готовності проводити моніторинг.

«Я не знаю результатів цих розмов, а поки що партнери, американські партнери, нам про це не сказали, але вони це озвучили, і ми їм озвучили, що без моніторингу працювати не будемо», — наголосив він.

Президент Зеленський додав, що, за словами американської сторони, домовленість про припинення ударів по енергетичних об’єктах наступає з моменту публікації ухваленого в Саудівській Аравії документа.

«У нас є свій моніторинг, і ми чітко говоримо, де Росія порушила свої зобов’язання перед американською стороною… І навіть в цьому різниця позицій Сполучених Штатів і руских. Ви чули, що рускі кажуть про 18 березня, начебто якихось їх домовленостей з Америкою, забуваючи, що війна не в них з Америкою, а проти України», — підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський незвав удар російської армії в четвер, 27 березня, по українському місту Херсон, внаслідок якого постраждала енергетична інфраструктура, порушенням домовленостей про перемир’я. Про цей інцидент буде повідомлено США.