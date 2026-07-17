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Росія посеред дня атакувала цивільних в обласному центрі: є загиблий
Російська армія продовжує терор мирних людей в Одесі.
Посеред дня 17 липня армія агресорки Росії знову вдарила по Одесі. Щонайменше один загиблий.
Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.
«Агресор продовжує терор цивільних. Знову загиблі. Ворожа атака на Одесу забрала життя чоловіка», — повідомив чиновник.
Водночас очільник ОВА Олег Кіпер уточнив, що загинув 60-річний чоловік.
Зауважимо, атака на Одесу відбулася близько 14:00, коли пролунали вибухи. В Одеському районі від 13:54 до 14:11 тривала повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про рух безпілотників на південь Одещини.
Нагадаємо, пізно увечері 16 липня російська ракета влучила просто в житловий будинок в Хаджибейському район. Загалом через «приліт» пошкоджень зазнали 11 житлових будинків. Через «приліт» загинули двоє мирних жителів.