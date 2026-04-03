Росія посеред дня атакувала великий обласний центр: кількість загиблих зросла (фото)

Наслідки атаки на Харків 3 квітня / © Олег Синєгубов

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала Харків дронами удень 3 квітня. Наразі відомо про двох загиблих та сімох поранених, горять автомобілі.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Один із чоловіків, поранених сьогодні в Харкові, на жаль, помер у лікарні. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблого», — написав Синєгубов.

Реклама

За його словами, відомо про 7 постраждалих внаслідок ворожого удару. Троє поранених — у важкому стані.

Пізніше очільник ОВА заявив, що у лікарні померла 29-річна жінка, поранена під час денної атаки на Харків.

«Медики до останнього боролися за життя постраждалої, але, на жаль, її поранення виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття родині загиблої», — йдеться в заяві.

Уламки ворожого «Шахеда» впали у Шевченківському районі Харкова. Там постраждали люди та загорілися автомобілі.

Реклама

«Ще низка ворожих дронів заходить на місто — будьте обережні!» — закликав мер.

Спершу він заявив, що серед постраждалих опинилася дитина, але згодом уточнив, що з нею все гаразд.

Синєгубов поінформував, що двоє з постраждалих — це 60-річний чоловік і 30-річна жінка, ще двоє — теж чоловіки. Медики надають їм необхідну допомогу.

На місці удару працюють екстрені служби: ДСНС, медики і правоохоронці.

Реклама

Місцеві телеграм-канали публікують фото Харкова після атаки. На кадрах видно масштабне задимлення та охоплені вогнем машини.

Наслідки атаки на Харків 3 квітня / © із соцмереж

Наслідки атаки на Харків 3 квітня / © із соцмереж

Наслідки атаки на Харків 3 квітня / © із соцмереж

Наслідки атаки на Харків 3 квітня / © із соцмереж

Нагадаємо, російські окупанти атакували Харків протягом цілої ночі 3 квітня, а під ранок повторно вдарили ракетами та БпЛА по трьох районах міста, пошкодивши багатоповерхівки, приватний будинок, газогін та територію центрального парку. Серед постраждалих — 63-річна жінка, 18-річна дівчина, 27-річна жінка та немовля 2026 року народження.