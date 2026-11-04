Росія посеред дня атакувала Вінницю: «прилетіло» по критичній інфраструктурі

Росія атакувала Вінницю 4 листопада

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Російські військові знову завдали удару по Вінницькій області. Цього разу під обстрілом опинився обласний центр — Вінниця.

Про це повідомила очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

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Росіяни атакували Вінницю 4 листопада: наслідки

За словами очільниці ОВА, у місті фіксують руйнування об’єктів критичної інфраструктури.

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Окрім цього, руйнувань зазнав і цивільний сектор: через вибухову хвилю у приватному секторі, багатоквартирних будинках та підʼїздах повибивало шибки.

Наталя Заболотна зазначила, що на місцях прильотів уже розгорнули роботу всі необхідні профільні служби, аби якнайшвидше приборкати наслідки ворожого обстрілу.

Атаки РФ на Україну 4 листопада

Нагадаємо, цієї ночі росіяни завдали масованого удару по інфраструктурі Одещини та Рівненщини. На Одещині під ворожу атаку потрапили обʼєкт енергетики, приватний житловий сектор та будівля торговельного центру, де внаслідок влучання виникла пожежа.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пожежу в ТЦ вже ліквідовано, а за попередніми даними, минулося без поранених і постраждалих.

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Водночас ворожі дрони атакували Рівненщину, намагаючись уразити енергетичну інфраструктуру регіону. За словами очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, під час атаки працювала мобільна вогнева група, якій вдалося збити один безпілотник. Унаслідок атаки в Рівненському районі спалахнув приватний будинок.

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