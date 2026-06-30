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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2600
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Росія посеред дня скинула бомби просто на цивільних: багато поранених, перші деталі

Попередньо, одну жінку вдалося врятувати з-під завалів.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © Віталій Бунечко / Facebook

Росія 30 червня завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Керованими авіабомбами ворог сьогодні вдарив по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Зафіксовано чотири удари», — повідомив очільник ОВА.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки госпіталізували 11 людей.

Одна людина перебуває у важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Григоров додав, що дві жінки та 9 чоловіків ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості.

«З-під завалів вдалося врятувати жінку», — повідомив Григоров.

Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. Остаточні масштаби руйнувань та інформація про можливих інших постраждалих уточнюються.

Росія атакує мирні міста — останні новини

Нагадаємо, 30 червня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, виникла пожежа, яку ліквідували. Також пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять автомобілів. Постраждали четверо людей: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 і 67 років. Їхнім життям нічого не загрожує.

Також, протягом доби російська армія кілька разів атакувала Полтавську область. У Кременчуцькому районі ворог за допомогою БпЛА вдарив по території навчального закладу, пошкоджено будівлю. У Миргородському районі БпЛА впав на відкриту територію, виникла пожежа сухої рослинності, пошкоджено електроопору. Також БпЛА влучив по промисловому підприємству. Потерпілих немає.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2600
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