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Росія посеред дня скинула бомби просто на цивільних: багато поранених, перші деталі
Попередньо, одну жінку вдалося врятувати з-під завалів.
Росія 30 червня завдала чотирьох ударів керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури в Сумській громаді. За попередніми даними, 11 людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
«Керованими авіабомбами ворог сьогодні вдарив по об’єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Зафіксовано чотири удари», — повідомив очільник ОВА.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки госпіталізували 11 людей.
Одна людина перебуває у важкому стані. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.
Григоров додав, що дві жінки та 9 чоловіків ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості.
«З-під завалів вдалося врятувати жінку», — повідомив Григоров.
Наразі триває ліквідація наслідків російської атаки. Остаточні масштаби руйнувань та інформація про можливих інших постраждалих уточнюються.
Росія атакує мирні міста — останні новини
Нагадаємо, 30 червня російська армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок удару пошкоджено будівлю, виникла пожежа, яку ліквідували. Також пошкоджено двоповерхову будівлю та п’ять автомобілів. Постраждали четверо людей: 48-річна жінка та чоловіки 51, 54 і 67 років. Їхнім життям нічого не загрожує.
Також, протягом доби російська армія кілька разів атакувала Полтавську область. У Кременчуцькому районі ворог за допомогою БпЛА вдарив по території навчального закладу, пошкоджено будівлю. У Миргородському районі БпЛА впав на відкриту територію, виникла пожежа сухої рослинності, пошкоджено електроопору. Також БпЛА влучив по промисловому підприємству. Потерпілих немає.