Наслідки атаки на Харків / Архівне фото

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У суботу, 14 листопада, російські війська атакували Харків реактивним бойовим дроном. Влучання зафіксували на території медичного закладу в Немишлянському районі.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Що відомо про наслідки удару

О 15:29 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про удар реактивним бойовим дроном по Немишлянському району. Пізніше він уточнив місце влучання.

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«За уточненою інформацією, влучання сталося на території медичного закладу Харківської міської ради», — написав Терехов.

Інформацію про наслідки підтвердив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«На місці ворожого удару — пожежа. Інформація про постраждалих наразі не надходила», — написав він.

Російські удари по медичних і соціальних закладах — останні новини

На початку листопада Харків уже пережив удар по лікарні в Немишлянському районі. Тоді російська атака припала на перехід між корпусами медзакладу, пошкодила медичні відділення та понад тисячу вікон у лікарні й навколишніх будинках. Постраждали 73 людини, серед них пацієнти та медики, а 226 пацієнтів довелося евакуювати до інших лікарень.

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Ще один удар по медичному закладу в Харкові стався 10 жовтня. Російський безпілотник влучив у будівлю лікарні, після чого пожежа охопила кілька поверхів. Дві жінки постраждали: одну госпіталізували, іншій медики надали допомогу на місці. Дрон пробив стіну медичного закладу між поверхами.

9 листопада російська атака пошкодила комунальну будівлю в Переяславі на Київщині, де мешкали люди, які потребували особливого догляду та соціальної підтримки. Двоє людей дістали поранення, усіх інших мешканців евакуювали. Будівля зазнала часткового руйнування, а на місці організували допомогу постраждалим і пошук безпечного житла для евакуйованих. Удар по закладу, де проживали люди, які потребують догляду, стався лише за кілька днів до нової атаки на Харків.

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