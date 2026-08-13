Росія посеред дня вдарила по ринку з людьми і мосту: поранені люди, перші деталі

Атака на Слов’янськ 13 серпня / © Вадим Лях

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Російські війська 13 серпня атакували Слов’янськ на Донеччині безпілотником «Молнія-2». Внаслідок удару по ринку поранення дістали троє жінок.

Про це повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

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За його словами, близько 10:45 російський безпілотник «Молнія-2» влучив по ринку «Лісний». Наразі відомо про трьох поранених жінок. Двох постраждалих готують до перевезення до медичного закладу у Дніпрі.

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Приблизно в цей самий час російські війська завдали ще одного удару по Слов’янську. Внаслідок атаки було зруйновано один із мостів через річку Казенний Торець.

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