Росія посеред дня вдарила по цивільних у великому місті: "прилетіло" у магазин, перші деталі

Одеса - під атакою / © Associated Press

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Російські окупанти вдарили по Одесі. За попередніми даними, постраждали одна людина, також є руйнування у місті.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Ворожа атака на Одесу. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Пошкоджено меблевий магазин. За попередніми даними, одна людина постраждала. Інформація уточнюється», — зазначив він.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 липня Росія атакувала Україну п’ятьма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 і 180 ударними БпЛА. Летіли дрони типу Shahed (зокрема, реактивні), «Гербера», «Італмас» і дрони-імітатори типу «Пародія» з напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ (Росія) і тимчасово окупованих територій — Донецьк, Гвардійське, Чауда.

Збити не вдалося одну ракету і 14 ударних БпЛА в девʼяти місцях, уламки збитих дронів упали у восьми.

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