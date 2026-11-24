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Росія посеред дня вдарила по великому місту: є "приліт" по важливому об'єкту — деталі
Одеса вкотре опинилася під російською атакою.
У вівторок, 24 листопада, російські війська атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару постраждала інфраструктура міста.
Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.
Росія атакувала Одесу: що відомо про наслідки
За попередньою інформацією, внаслідок російської атаки в місті зазнала пошкоджень інфраструктура.
«Ворог атакував Одесу. Постраждала інфраструктура», — повідомив Сергій Лисак.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу атаки на місто. Зокрема, повідомляли: «Реактивний БпЛА курсом на Одесу з моря».
Наразі інформацію про наслідки ворожого удару уточнюють. Зокрема, встановлюють масштаби пошкоджень.
Нагадаємо, 24 листопада російська армія також атакувала Вінницю. Внаслідок ворожих ударів у місті пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, громадський транспорт та зупинки. Відомо про чотирьох травмованих.