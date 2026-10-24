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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Росія посеред дня вдарила по великому обласному центру: «приліт» по важливому об’єкту, поранені люди

Росіяни атакували інфраструктуру Запоріжжя. Попередньо відомо про двох поранених та пошкоджені автівки.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Атака на Запоріжжя 24 жовтня — є поранені, що відомо

Атака на Запоріжжя 24 жовтня — є поранені, що відомо / © ДСНС

Російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Запоріжжі. За попередніми даними, внаслідок удару постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Відомо, що внаслідок атаки також пошкоджено автомобілі.

Ворожі атаки на Україну — останні новини

Нагадаємо, ввечері ввечері 22 жовтня Росія атакувала Запоріжжя. Тоді удар прийшовся по приватному будинку, зруйнувавши оселю.

«Росія вбила родину своїм ударом. Загинули 37-річний чоловік та 38-річна жінка», — заявив Михайло Семікін.

Також вночі 23 жовтня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по цивільній та енергетичній інфраструктурі України від заходу до сходу. Зафіксовані влучання на 19 локаціях, а також падіння уламків на 13 локаціях. Внаслідок ворожої атаки загинули і постраждали люди.

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