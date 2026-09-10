Росія посеред дня вдарила по великому обласному центру: є загиблі, перші деталі

Стовп диму

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Російські війська вдруге завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Під час повторного обстрілу знову було пошкоджено підприємство, яке вже постраждало від попередньої атаки. На території об’єкта спалахнула пожежа.

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«Через ворожу атаку на Дніпро пошкоджено підприємство харчової промисловості. Попередньо, минулося без постраждалих», — зазначав раніше Ганжа.

Інформація про остаточні наслідки уточнюється.

Наслідки удару РФ по Дніпру — фото

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Дніпро безпілотниками, внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі. Через атаку люди опинилися під завалами, на місцях працювали рятувальники. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед них 15-річний підліток. Наслідки російської атаки та кількість постраждалих уточнюються.

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