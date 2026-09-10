ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2185
Час на прочитання
1 хв

Росія посеред дня вдарила по великому обласному центру: є загиблі, перші деталі

РФ повторно атакувала Дніпро, є загиблі та поранені.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Стовп диму

Стовп диму

Російські війська вдруге завдали удару по Дніпру. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Під час повторного обстрілу знову було пошкоджено підприємство, яке вже постраждало від попередньої атаки. На території об’єкта спалахнула пожежа.

«Через ворожу атаку на Дніпро пошкоджено підприємство харчової промисловості. Попередньо, минулося без постраждалих», — зазначав раніше Ганжа.

Інформація про остаточні наслідки уточнюється.

Наслідки удару РФ по Дніпру — фото

Нагадаємо, уночі російські війська атакували Дніпро безпілотниками, внаслідок ударів у місті спалахнули пожежі. Через атаку люди опинилися під завалами, на місцях працювали рятувальники. За попередніми даними, постраждали троє людей, серед них 15-річний підліток. Наслідки російської атаки та кількість постраждалих уточнюються.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie