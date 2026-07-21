Росія посеред дня вдарила по житловому будинку в Одесі: поранено людей, перші деталі

Вибух, фото ілюстроване / © із соцмереж

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Російські війська 21 липня завдали удару по Одесі.

Про це повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено житловий будинок.

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Також повідомляється про постраждалих. Їхня кількість і стан наразі уточнюються.

«На цю хвилину відомо про двох постраждалих внаслідок ворожої атаки. Це 17-річний хлопець та 23-річна дівчина. Їм надається уся необхідна медична допомога», — йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Олег Кіпер розповів, що у центрі Одеси пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури: фасад та скління чотириповерхового житлового будинку та прилеглих будівель. Також ушкоджено припарковані поруч легкові автомобілі.

Наслідки обстрілу / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

«Також в Одеському районі внаслідок ракетного удару вибуховою хвилею пошкоджено приватний житловий будинок», — каже він.

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Наслідки обстрілу / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Інформація щодо наслідків атаки та кількості постраждалих у місцях влучань уточнюється.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, 21 липня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Внаслідок ударів по житлових кварталах загинула одна людина, ще одна отримала поранення. Зафіксовано руйнування будинків, нежитлових приміщень, автомобілів та пожежі.

Також пізно увечері 20 липня армія РФ вгатила по Сумах. Голова ОВА Олег Григоров заявив про масштабну пожежу на території торговельного центру після «прильоту». Назву ТЦ він не вказав, але тоді ж соцмережі повідомили про пошкодження «Епіцентру».

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