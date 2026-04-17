Росія посеред дня вгатила по двох обласних центрах: поранені люди, у містах пожежі (відео)

Ірина Лаб'як
© Запорізька ОВА

Російські війська серед дня 17 квітня атакували Запоріжжя та Харків за допомогою безпілотників. У містах зафіксовано влучання у будинки та промзону, відомо про перших поранених.

Про це повідомили очільник Запорізької ОВА Іван Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов.

Атака на Запоріжжя

Окупанти вдарили по Запоріжжю дронами і пошкодили будинок. Виникла пожежа. Зокрема, загорілися будівлі та автомобілі.

Спершу було відомо про одного пораненого чоловіка, але згодом Федоров поінформував про двох травмованих: постраждала також 60-річна жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Атака на Харків

Російські загарбники вдарили по Харкову бойовим дроном. «Приліт» стався у промисловій зоні Холодногірського району міста.

Влучання ворожих БпЛА зафіксовані і у приватному секторі Київського району.

Дані щодо можливих постраждалих та руйнувань уточнюються.

Новина доповнюється
