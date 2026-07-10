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Росія посеред дня вгатила по центру міста: є «приліт», пошкоджені школа та лікарня
Окупанти вдарили прост по центру Конотопа.
У п’ятницю, 10 липня, зранку російська армія атакувала безпілотниками Конотоп у Сумській області. У місті сталися «прильоти».
Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
«Маємо „приліт“ в центрі міста. Пошкоджено школу, лікарню, котельні», — повідомив міський голова.
За словами Семеніхіна, через атаку було поранено 70-річного чоловіка.
Нагадаємо, вночі РФ масовано вдарила по Україні з п’яти напрямків, випустивши 137 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знищили або подавили 114 ворожих дронів. Ворожі цілі збивали на півночі, півдні та сході України. Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.