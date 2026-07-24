Росія посеред ночі вдарила реактивним дроном по обласному центру: є загиблі та поранені

Атака РФ на Суми 24 липня / © Сумська міська рада

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Ввечері 24 липня росіяни вдарили дроном по цивільному об’єкту в Сумській громаді. Загинули двоє чоловіків, є поранені. Також пошкоджено склади й транспорт.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у своєму Telegram-каналі.

Атака РФ на Суми 24 липня — що відомо

За словами очільника ОВА, росіяни запустили, імовірно, реактивний дрон. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та поранених, але пізніше кількість жертв зросла.

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«До двох зросла кількість загиблих унаслідок удару російського реактивного БпЛА по Сумах. Важкопоранений чоловік, якого доправляли до лікарні, помер унаслідок вкрай тяжких травм. Загиблі — цивільні чоловіки. Їхні особи встановлюються. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих», — зазначив Олег Григоров.

У Сумській ОВА наголосили, що загроза нових атак залишається високою, та закликали жителів перебувати в безпечних місцях.

«Атака триває. Залишайтеся в укриттях або інших безпечних місцях до відбою повітряної тривоги. Не наближайтеся до місць влучань — зберігається загроза повторних ударів», — підкреслив голова Сумської ОВА.

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Нагадаємо, вдень 24 липня російська армія вдарила по полігону на Київщині. Там проходила виставка озброєння. За попередніми даними, щонайменше 10 людей загинуло, близько 100 — поранені.

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Наразі у Бучанському районі Київської області фахівці завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання російської ракети.

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