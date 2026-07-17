ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
71
Час на прочитання
1 хв

Росія посеред вечора вгатила по Чернігівщині: постраждала вся родина

Постраждала ціла родина, рятувальники ліквідовують наслідки атаки.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Коментарі
Обстріл Чернвгівщині

Обстріл Чернвгівщині / © ДСНС

Увечері російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Про це пише ДСНС України.

Ворожий БпЛА влучив безпосередньо у житловий будинок.

Унаслідок атаки травм зазнали п’ятеро людей.

Обстріл / © ДСНС

Обстріл / © ДСНС

За даними рятувальників, поранення отримали троє дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхні батьки.

Обстріл / © ДСНС

Обстріл / © ДСНС

Інформації про стан постраждалих наразі не оприлюднено.

Після російської атаки на місці влучання працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару та проводять необхідні аварійно-рятувальні роботи.

Обстріл / © ДСНС

Обстріл / © ДСНС

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози ударів російських безпілотників.

Росія атакує мирні міста України — останні новини

Нагадаємо, російські окупанти продовжують нещадно закидати Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок цинічного удару по приватному сектору загинула ціла родина.

Також, напередодні ввечері ракета російської армії рознесла житловий будинок у Хаджибейському районі Одеси. Є загиблі та травмовані.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
71
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie