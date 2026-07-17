Росія посеред вечора вгатила по Чернігівщині: постраждала вся родина

Обстріл Чернвгівщині / © ДСНС

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Увечері російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.

Про це пише ДСНС України.

Ворожий БпЛА влучив безпосередньо у житловий будинок.

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Унаслідок атаки травм зазнали п’ятеро людей.

Обстріл / © ДСНС

За даними рятувальників, поранення отримали троє дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхні батьки.

Обстріл / © ДСНС

Інформації про стан постраждалих наразі не оприлюднено.

Після російської атаки на місці влучання працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару та проводять необхідні аварійно-рятувальні роботи.

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Обстріл / © ДСНС

Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози ударів російських безпілотників.

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