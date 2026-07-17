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Росія посеред вечора вгатила по Чернігівщині: постраждала вся родина
Постраждала ціла родина, рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
Увечері російські війська завдали удару безпілотником по Новгород-Сіверському на Чернігівщині.
Про це пише ДСНС України.
Ворожий БпЛА влучив безпосередньо у житловий будинок.
Унаслідок атаки травм зазнали п’ятеро людей.
За даними рятувальників, поранення отримали троє дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхні батьки.
Інформації про стан постраждалих наразі не оприлюднено.
Після російської атаки на місці влучання працюють підрозділи ДСНС, які ліквідовують наслідки удару та проводять необхідні аварійно-рятувальні роботи.
Рятувальники закликають громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози ударів російських безпілотників.
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Нагадаємо, російські окупанти продовжують нещадно закидати Запоріжжя авіабомбами. Внаслідок цинічного удару по приватному сектору загинула ціла родина.
Також, напередодні ввечері ракета російської армії рознесла житловий будинок у Хаджибейському районі Одеси. Є загиблі та травмовані.