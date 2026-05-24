Укрaїнa
Росія пошкодила будівлю уряду України в Києві: що відомо

Під час нічної атаки на Київ пошкоджено штаб-квартиру уряду України.

Росія пошкодила будівлю Уряду України в Києві: / © Юлія Свириденко

Росія пошкодила будівлю Уряду України в Києві: / © Юлія Свириденко

Під час нічного російського обстрілу Києва 24 травня постраждала будівля уряду України — вибуховою хвилею там вибило вікна.

Про це повідомила прем’єр міністерка України Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що внаслідок інциденту в урядовій будівлі обійшлося без жертв.

«Під час нічного нападу Росії на Київ було пошкоджено штаб-квартиру Уряду України: вибухом вибило вікна. На щастя, ніхто не постраждав», — зазначила Юлія Свириденко.

Попри відсутність постраждалих у столичному урядовому кварталі, загальна ситуація в інших регіонах через масовану атаку ракетами та безпілотниками виявилася трагічною.

«Однак по всій Україні понад 80 осіб отримали поранення і четверо загинули, оскільки Росія вкотре обстріляла ракетами та безпілотниками цивільні райони», — повідомила прем’єр міністерка України.

Юлія Свириденко також дала політичну оцінку діям керівництва країни-агресора на тлі значних втрат, яких Росія зазнає на фронті та в тилу.

«Не маючи змоги зламати Україну та зазнавши величезних втрат у військовому й економічному плані, старіючий російський диктатор не має більше нічого», — констатувала урядовиця.

Масована атака РФ на Київ 24 травня — що відомо

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки РФ на Київ у ніч проти 24 травня у столиці спалахнули десятки пожеж, пошкоджено житлові будинки, школу, гуртожиток, торговельний центр та бізнес-центр, є загиблий і постраждалі.

Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва. Окрім цього, РФ атакувала Білу Церкву «Орешніком». У Мережі оприлюднили кадри атаки РФ балістичною ракетою.

Також ми писали, що Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу: під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі.

