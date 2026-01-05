ТСН у соціальних мережах

Україна

Укрaїнa
313
1 хв

Росія поширює дезінформацію про нібито підготовку Україною хіматаки

Росія активізувала інформаційну кампанію, поширюючи фейки про нібито підготовку Україною «хімічних провокацій» на Харківщині.

Наталія Магдик
© obozrevatel.com

У Росії запустили чергову інформаційну кампанію з дискредитації України, поширюючи фейки про нібито підготовку Збройними Силами України «хімічних провокацій» на Харківщині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Стало відомо, що через підконтрольні окупаційні ресурси ворог заявляє про начебто прибуття до Ізюма українських підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Пропагандисти стверджують, що в період з 6 по 8 січня Україна нібито планує здійснити «теракт» із використанням хімічних речовин.

У ЦПД наголошують, що подібні заяви є безпідставними та не підкріплені жодними доказами. Такі інформаційні вкиди розглядаються як елемент тактики «інформаційного алібі», коли Росія заздалегідь звинувачує Україну в діях, до яких може вдатися сама.

Окрему увагу пропаганда приділяє маніпуляціям на релігійній тематиці — фейкові повідомлення навмисно прив’язують до святкування православного Різдва, щоб посилити емоційний ефект і налаштувати цивільне населення проти української влади.

© Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації підкреслюють, що саме Російська Федерація неодноразово фігурувала у звітах міжнародних організацій щодо застосування хімічних речовин та перебуває під санкціями за використання забороненої хімічної зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що РФ заявила про нібито масовану атаку дронів на резиденцію Путіна, однак місцеві жителі не підтверджують жодних вибухів — експерти вважають це інформаційною провокацією Кремля для зриву мирних переговорів.

