Росія посилено "полює" на українські поїзди: 18 ударів по залізниці за лічені дні

Атакований поїзд «Укрзалізниці» / © Associated Press

Реклама

Від початку березня в України зафіксовано 18 атак на залізницю, де основною ціллю став рухомий склад. Ворог використовує дрони для знищення вагонів, локомотивів, мостів і депо, намагаючись паралізувати сполучення.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів — у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БПЛА та FPV-дрони», — вказано в заяві.

Реклама

Від початку місяця пошкоджень зазнав 41 об’єкт. Серед пріоритетних цілей ворога — рухомий склад: уражено 17 одиниць. Обстріли також спрямовані на пасажирські вагони.

Зокрема, вранці 4 березня в Миколаєві російський безпілотник поцілив у пасажирський вагон. Моніторингова група «Укрзалізниці» вчасно виявила дрон у повітрі та організувала евакуацію людей. Жертв вдалося уникнути, однак поранення отримав оглядач поїздів.

Під атаками опиняються і локомотиви, вантажні вагони та спеціальна техніка, задіяна в ремонті інфраструктури. Цього місяця противник також завдавав ударів по залізничних депо та мостах. Найбільша кількість обстрілів фіксується поблизу лінії фронту.

Попри це, спільно з військовими «Укрзалізниця» продовжує контролювати повітряний простір на напрямках руху поїздів. У разі загрози залізничники оперативно коригують маршрути, евакуйовують пасажирів та застосовують інші заходи безпеки.

Реклама

«Для нас важливо зберегти сполучення з прифронтовими регіонами. Це — про логістику для мешканців і можливість евакуації до безпечніших областей України. Продовжуємо рух», — підсумували в компанії.

Нагадаємо, зранку 4 березня у Миколаєві російський «Шахед» влучив у вагон порожнього пасажирського потяга, що прибув на технічне обслуговування. Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку вже ліквідували рятувальники. За даними віцепрем’єра Олексія Кулеби, поранено одного співробітника «Укрзалізниці». Кадри охопленого вогнем вагона спочатку поширили у соцмережах, а згодом офіційно підтвердили представники влади.