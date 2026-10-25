Росія посилює обстріли, а Starlink сповільнюється: ветеран розвідки США вказав на підозрілий збіг

Starlink / © Facebook Івайла Мірчева

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Зниження швидкості супутникового зв’язку Starlink в Україні на тлі посилення російських обстрілів може бути не випадковістю, а способом змусити Київ серйозніше розглянути пропозицію диктатора Путіна.

Таку версію в етері Еспресо висловив полковник Джонатан Світ — ветеран американської розвідки та колишній керівник відділу розвідувальних операцій Європейського командування США.

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За словами Світа, час, коли виникли проблеми зі швидкістю супутникового зв’язку, викликає запитання. Він вважає підозрілим те, що це сталося на тлі посилення російських атак на українські міста.

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«Для багатьох із нас, хто скептично ставиться до підтримки, яку Україна отримувала протягом останнього року, усе це виглядає надто підозріло. Навряд чи випадково швидкість Starlink падає саме тоді, коли Росія посилює обстріли українських міст, цілеспрямовано атакує мирне населення, вбиває дітей у школах і житлових кварталах.

Тому мені важко повірити, що це просто збіг обставин. Радше це схоже на сигнал Україні: ми хочемо, щоб ви погодилися розглянути пропозицію Путіна. А щоб змусити вас поставитися до неї серйозніше, обмежимо ваші можливості, зокрема знизимо швидкість Starlink», — зазначив Світ.

Ветеран розвідки наголосив, що Україна не втратила доступ до Starlink повністю. Водночас він припустив, що хтось міг вплинути на швидкість роботи системи.

«Україну не повністю відключили від Starlink, але припускаю, що хтось так чи інакше вплинув на швидкість зв’язку. Адже, наскільки мені відомо, інших користувачів Starlink ця проблема не торкнулася. Принаймні я не чув про подібні скарги ніде у світі, окрім України», — сказав Світ.

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Водночас озвучена ним версія є припущенням експерта. Наведені слова самі по собі не підтверджують, що обмеження швидкості Starlink були запроваджені навмисно з метою вплинути на переговорну позицію України.

Раніше повідомлялося, що Starlink досі обмежений для України, хоча Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск скасував обмеження швидкості.

Ми раніше інформували, що після розмови Дональда Трампа з Ілоном Маском робота Starlink в Україні покращилася, але повного відновлення ще немає.

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