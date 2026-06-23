Росія посилила атаки на одному з напрямків: ситуація на фронті загострюється

ЗСУ / © Associated Press

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На Харківщині та на сусідніх напрямках російські війська почали атакувати частіше, але через це вони зазнають великих втрат.

Про це в ефірі повідомив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов для «Ми Україна».

Ситуація на Харківщині — що відомо

За словами офіцера, найбільший тиск противник зосереджує на Лиманському напрямку. Проте пожвавлення бойових дій фіксується й на інших ділянках, зокрема на Куп’янському, а також на Південно- та Північно-Слобожанському напрямках, де загарбники також намагаються посилити активність.

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«Зараз може бути і 37 бойових зіткнень у сукупності в нашій зоні — це багато. Наприклад, окремо на Лиманському — 20. І це теж багато. Це більше, ніж було», — зауважив Віктор Трегубов.

Він додав, що зростання інтенсивності боїв безпосередньо впливає на показники втрат армії РФ. Зокрема, за минулу добу в зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил російські війська втратили близько 300 військовослужбовців.

Віктор Трегубов зауважив, що поточну ситуацію вже можна класифікувати як масштабну кампанію. Водночас він додав, що вона може піти на спад.

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