Росія посилила атаки на Україну у вересні: скільки дронів і ракет запустив ворог

Атака на Україну ракетами і дронами

Реклама

Кількість російських атак по Україні у вересні зросла на 36% у порівнянні з серпнем.

Про це повідомляє Le Monde з посиланням на інформацію від AFP, яка ґрунтується на щоденних зведеннях Повітряних сил України.

Згідно з даними, у вересні Росія здійснила 5 638 запусків дронів-камікадзе та 185 ракетних атак у нічний час. Це на 36% більше, ніж у серпні.

Реклама

Для порівняння, у серпні кількість обстрілів знизилася на третину від липневого рівня — саме тоді активізувалися міжнародні дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення російської агресії.

Особливо показовою стала ніч проти 7 вересня, коли Росія випустила 810 дронів — найбільший зафіксований обсяг за час війни. Масований удар уразив будівлю уряду в центрі Києва — уперше від початку вторгнення.

Повітряні сили України повідомили, що у вересні вдалося знищити або перехопити 87% безпілотників та 68% ракет, випущених Росією. Для відбиття атак українська армія використовує широкий арсенал: винищувачі, вертольоти, мобільні зенітні групи, засоби радіоелектронної боротьби, а також нові технології, зокрема дрони-перехоплювачі.

Зауважимо, у вересні російська армія посилила удари по енергетиці України і продовжує завдавати їх у жовтні. Так, через ворожий удар 1 жовтня на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання. Атака вразила важливі енергетичні об’єкти, спричинивши системну аварію. Було відключено 307 тис. споживачів у кількох районах і запроваджені графіки відключення світла.

Реклама

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, російські обстріли енергетичної інфраструктури «без відповіді не залишаться» і «Україна відповіла і відповідатиме».