Росія останнім часом посилила атаки по Одещині / © ДСНС

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Росія систематично та прицільно атакує Одещину, щоб знищити український морський коридор, зупинити експорт продовольства та підірвати економіку.

Про це повідомив у ефірі Ранок.LIVE очільник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Для атак на цивільні судна та портові склади ворог застосовує:

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керовані авіаційні ракети Х-59 та протирадіолокаційні Х-31П

ракети «Онікс» та Х-22, які запускають із кримського плацдарму

БпЛА різних типів — від звичних «Шахедів» до «Гербер» та баражуючих боєприпасів «Бандероль»

Атаки по Одещині — що відомо

Від 11 липня російські війська щодня атакують Одещину ударними безпілотниками та ракетами. Під ударами опинилися житлові квартали, промислові підприємства, портова інфраструктура та цивільні судна, які рухалися українським морським коридором.

За даними Повітряного командування «Південь», основним напрямком російських ударів 13 та 15 липня була саме Одеська область.

14 липня російські війська атакували два торговельні судна, які рухалися українським морським коридором під прапорами Танзанії та Ліберії. Загинув капітан судна під прапором Танзанії, ще троє членів екіпажу дістали поранення. Того ж дня ударний безпілотник уразив цивільне судно під прапором Маршаллових Островів. На борту виникла пожежа, загинули двоє людей.

16 липня загинули троє людей, ще шестеро отримали поранення.

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20 липня ранок в Одесі почався з вибухів — під удар потрапила інфраструктура.

Очільник ОВА Олег Кіпер повідомив, що останній тиждень внаслідок російських атак на Одеську область загинули 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них шестеро дітей.

Удари по портах

На посилення ударів по українській портовій інфраструктурі вздовж узбережжя Чорного моря звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Вони зафіксували посилення російських ударів по українських портах Одещини та суднах, які заходять в українські порти, щонайменше з 10 липня.

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В Інституті вивчення війни припускають, що ці російські удари, ймовірно, спрямовані на погіршення української економіки та зменшення експортних можливостей України.

Також вони, ймовірно, є відповіддю на нещодавню кампанію України з дронових ударів по російських суднах в Азовському та Чорному морях.

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