Росія посилить свої удари по Україні найближчими тижнями – ISW

Шахед

Реклама

Росія найближчими тижнями може значно посилити інтенсивність своїх атак проти України. За оцінками експертів, Кремль використовував період перед самітом на Алясці 15 серпня, аби накопичити запаси дронів-камікадзе та ракет.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW пояснюють, що у цей час Росія свідомо обмежувала кількість ударів по українській території, намагаючись створити ілюзію «добросовісного переговорника» у відносинах зі Сполученими Штатами. Однак уже найближчим часом Москва, ймовірно, активізує ракетні та дронові обстріли, використовуючи поповнені арсенали.

Реклама

У звіті йдеться, що головною метою майбутніх атак стане українська енергетична інфраструктура.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час публічного звіту голови Генштабу збройних сил РФ Валерія Герасимова про хід розв’язаної Кремлем війни в Україні на стіні була карта бойових дій із дивною лінією фронту.