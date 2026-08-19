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Росія повідомила про 79 українських військовополонених зі списку зниклих — Лубінець
Лубінець повідомив, що російська сторона встановила місцеперебування 79 українських військовополонених зі списку 1500 зниклих безвісти.
Російська сторона повідомила Україну про встановлення місцеперебування 79 українських військовослужбовців, які раніше вважалися зниклими безвісти.
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі «Ми — Україна».
За його словами, інформацію російська сторона надала під час зустрічі представників двох країн.
«На попередній зустрічі я передав перший запит — 1500 зниклих безвісти. Сьогодні російська сторона поінформувала, що знайшла 79 українських військовополонених», — повідомив Лубінець.
Тож із 1500 українців, інформацію про яких українська сторона раніше передала Росії, російська сторона підтвердила місцеперебування 79 людей.
Наразі росіяни лише поінформували про встановлення їхнього місцеперебування.
Нагадаємо, 19 серпня відбувся обмін полоненими. Україна повернула додому захисника, який перебував у російській неволі від 2017 року.
Уже йшлося про те, як звільнені з полону українські військові вперше за тривалий час зателефонували рідним. Перші слова воїнів доводять до сліз.