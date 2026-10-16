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Росія повторно атакувала дронами міста на заході України: що відомо (оновлено)
На Волині повідомили про повторний удар дронами. Під атакою потрапив Ковель та Луцьк.
Удень 16 жовтня у Ковелі, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».
Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.
Атака РФ на Ковель — що відомо
За оперативною інформацією станом на 16:20, ударні БпЛА завдали шкоди декільком об’єктам у регіоні. Зокрема, у Луцьку під повторний удар потрапило підприємство з іноземним капіталом.
Водночас у Ковелі ворожі безпілотники поцілили в місцевий митний термінал. Також у місті внаслідок атаки спалахнула пожежа — палають близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Наразі відомо про одного постраждалого.
З огляду на те, що повітряна загроза для регіону триває, посадовець закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.
«Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!» — наголосив Роман Романюк.
Нагадаємо, раніше у Мережі повідомлялося, черговий удар прийшовся в те саме місце, де розташована АЗС. Проте ця інформація наразі не підтвердилась.
Атака РФ на захід України — останні новини
Нагадаємо, протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.
Також вночі російські війська атакували західні регіони України ударними БпЛА. Вибухи пролунали в Рівному, Луцьку та Ковелі.