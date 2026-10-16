Росія повторно атакувала дронами міста на заході України: що відомо (оновлено)

Атака РФ на Ковель 16 жовтня / © соцмережі

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Удень 16 жовтня у Ковелі, що на Волині, потрапив під ворожу атаку реактивними «Шахедами».

Про це повідомив очільник Волинської ОВА Роман Романюк.

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Атака РФ на Ковель — що відомо

За оперативною інформацією станом на 16:20, ударні БпЛА завдали шкоди декільком об’єктам у регіоні. Зокрема, у Луцьку під повторний удар потрапило підприємство з іноземним капіталом.

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Водночас у Ковелі ворожі безпілотники поцілили в місцевий митний термінал. Також у місті внаслідок атаки спалахнула пожежа — палають близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Наразі відомо про одного постраждалого.

З огляду на те, що повітряна загроза для регіону триває, посадовець закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.

«Наполегливо закликаю волинян залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги. Не нехтуйте власною безпекою та бережіть себе!» — наголосив Роман Романюк.

Нагадаємо, раніше у Мережі повідомлялося, черговий удар прийшовся в те саме місце, де розташована АЗС. Проте ця інформація наразі не підтвердилась.

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Атака РФ на Ковель 16 жовтня / © соцмережі

Атака РФ на Ковель 16 жовтня / © соцмережі

Атака РФ на Волинь 16 жовтня / © соцмережі

Атака РФ на захід України — останні новини

Нагадаємо, протягом ночі і зранку Волинь перебувала під російською атакою. Зокрема, «прильоти» сталися у Луцьку — є пошкодження інфраструктури.

Також вночі російські війська атакували західні регіони України ударними БпЛА. Вибухи пролунали в Рівному, Луцьку та Ковелі.

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