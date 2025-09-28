Росія повторно обстріляла Запоріжжя: є поранені та руйнування

Наслідки атаки / © ДСНС

Вранці, 28 вересня, російські війська знову атакували Запоріжжя, завдавши щонайменше два удари по місту. Основною ціллю ворога була критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, об’єкти освіти та підприємства.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

«За цю ніч внаслідок ворожої атаки зазнали пошкоджень оселі та обʼєкти інфраструктури у Дніпровському та Шевченківському районах Запоріжжя. Загалом 9 будинків приватного сектору та 14 багатоповерхівок. Понівечені і нежитлові приміщення», — уточнив він.

За його даними, наразі 21 постраждалий. Зокрема, троє дітей. Медики надають всім необхідну допомогу.

Удар по місту / © ДСНС

У ДСНС повідомили, що вибух зруйнував приватний житловий будинок та пошкодив сусідні оселі. Також пошкоджено будівлю автозаправки й частково зруйновано адміністративну споруду.

Нагадаємо, росіяни атакували Київську область. На жаль, унаслідок ворожої атаки в області є постраждалі.

У Польщі підняли у повітря чергові пари винищувачів та привели у найвищу готовність сили протиповітряної оборони через активність далекої авіації РФ.