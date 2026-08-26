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Росія повторно вдарила по Чернігову: "прилетіло" за адресою, де вже зранку загинули люди
Після повторного удару по Чернігову під завалами можуть перебувати люди.
Російські війська 26 серпня завдали повторного удару по Чернігову, поранивши людей. Ворог знову атакував локацію, куди вже «прилітало» під ранок і де загинули люди.
Про це повідомили Чернігівська міська рада та очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.
За попередніми даними, російські окупанти повторно атакували ту саму адресу в Чернігові, яка вже зазнала удару вранці.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складське приміщення і травмовані четверо людей. Під завалами можуть перебувати працівники складу.
Інформація уточнюється.
Нагадаємо, вранці російський безпілотник атакував житловий район Чернігова. Унаслідок удару вщент згорів приватний будинок, де перебували жінка з двома доньками. 39-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули на місці, а 14-річну підлітку з травмами госпіталізували. Також загорілися сусідні господарські будівлі та розташований поруч магазин.