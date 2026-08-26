Росія повторно вдарила по Чернігову: "прилетіло" за адресою, де вже зранку загинули люди

Наслідки попередньої атаки на Чернігів уранці 26 серпня / © Національна поліція Києва

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Російські війська 26 серпня завдали повторного удару по Чернігову, поранивши людей. Ворог знову атакував локацію, куди вже «прилітало» під ранок і де загинули люди.

Про це повідомили Чернігівська міська рада та очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський.

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За попередніми даними, російські окупанти повторно атакували ту саму адресу в Чернігові, яка вже зазнала удару вранці.

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Внаслідок ворожої атаки пошкоджено складське приміщення і травмовані четверо людей. Під завалами можуть перебувати працівники складу.

Інформація уточнюється.

Нагадаємо, вранці російський безпілотник атакував житловий район Чернігова. Унаслідок удару вщент згорів приватний будинок, де перебували жінка з двома доньками. 39-річна жінка та 4-річна дівчинка загинули на місці, а 14-річну підлітку з травмами госпіталізували. Також загорілися сусідні господарські будівлі та розташований поруч магазин.

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