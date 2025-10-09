- Дата публікації
Росія продовжуватиме удари по залізниці України: експерт пояснив, як її захистити
«Укрзалізниці» слід подумати про належний захист своєї інфраструктури.
Росіяни продовжать атакувати українську залізницю. Саме тому слід зробити належний захист об’єктів.
Про це сказав Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ.
«Є комплекси захисту під назвою „Рапан-15“ і вони себе добре зарекомендували по захисту великогабаритної техніки. Вона може адаптуватися під захист цих самих тепловозів. Можна зробити „острівки безпеки“, де ці тепловози будуть заходити під захист цього комплексу і зберігатись», — каже Кривонос.
Звісно, визнає він, це не дає 100% гарантії, але щоб пробити такий захист, треба близько 5 дронів.
Також можна використовувати систему задимлення, яка буде дезорієнтувати ворожі цілі.
«Аерозонне задимлення, генератори диму, які продаються в нас у спеціалізованих магазинах. Якщо виставляти по периметру станції, зробити автоматизоване управління, при загрозі завдання ударів здійснюється задимлення цієї станції і ворог вже не бачить куди саме і як бити. Це дешево і достатньо практично”, — завершив він.
Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 7 жовтня влаштувала масовану атаку на Полтавську та Сумську області, вдаривши по енергетичній та залізничній інфраструктурі.
«Мета ворога очевидна — Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни», — зазначив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба