Росія продовжуватиме удари по залізниці України: експерт пояснив, як її захистити

Удар по залізниці у Ніжині

Росіяни продовжать атакувати українську залізницю. Саме тому слід зробити належний захист об’єктів.

Про це сказав Сергій Кривонос, генерал-майор запасу ЗСУ.

«Є комплекси захисту під назвою „Рапан-15“ і вони себе добре зарекомендували по захисту великогабаритної техніки. Вона може адаптуватися під захист цих самих тепловозів. Можна зробити „острівки безпеки“, де ці тепловози будуть заходити під захист цього комплексу і зберігатись», — каже Кривонос.

Звісно, визнає він, це не дає 100% гарантії, але щоб пробити такий захист, треба близько 5 дронів.

Також можна використовувати систему задимлення, яка буде дезорієнтувати ворожі цілі.

«Аерозонне задимлення, генератори диму, які продаються в нас у спеціалізованих магазинах. Якщо виставляти по периметру станції, зробити автоматизоване управління, при загрозі завдання ударів здійснюється задимлення цієї станції і ворог вже не бачить куди саме і як бити. Це дешево і достатньо практично”, — завершив він.

Нагадаємо, армія РФ у ніч проти 7 жовтня влаштувала масовану атаку на Полтавську та Сумську області, вдаривши по енергетичній та залізничній інфраструктурі.

«Мета ворога очевидна — Росія намагається зробити зброєю холод і темряву. Ворог хоче зірвати опалювальний сезон і паралізувати роботу Укрзалізниці, яка залишається критичною артерією країни», — зазначив віцепрем’єр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба