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Росія продовжує бити по енергетиці — підтверджено два удари за добу
Окупанти порушують умови перемир’я.
За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України.
Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у соцмережі Х.
“Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України, і це навіть без повних звітів за день. Наші партнери несуть відповідальність за запобігання подальшим таким атакам”, — написав він.
Нагадаємо, США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир’я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир’я ще немає.
Зокрема, вчора вдень російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.