Росія б’є по енергетиці / © Associated Press

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За останню добу було зафіксовано щонайменше два удари, які пошкодили енергетичну інфраструктуру України.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин у соцмережі Х.

“Лише за останні 24 години вже було щонайменше два підтверджених удари Росії, які завдали шкоди енергетичній інфраструктурі України, і це навіть без повних звітів за день. Наші партнери несуть відповідальність за запобігання подальшим таким атакам”, — написав він.

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Нагадаємо, США, Україна і РФ домовилися про часткове перемир’я. Сторони відмовилися від ударів по енергетиці і говорили про безпечне судноплавство в Чорному морі. Однак на ділі перемир’я ще немає.

Зокрема, вчора вдень російські окупанти обстріляли Херсон, внаслідок чого частина міста залишилася без світла.