Росія нищить енергетику України: серйозно пошкоджено ще одну ТЕС ДТЕК

Росія завдала нового нищівного удару по теплоелектростанції ДТЕК / © ДТЕК

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Енергетична система України продовжує потерпати від систематичного російського терору та постійних обстрілів. Сьогодні ціллю ворога знову став важливий об’єкт генерації електроенергії. Фахівці підприємства вже працюють над оцінкою завданих збитків та оперативною ліквідацією наслідків цієї ворожої атаки.

Про масштабні пошкодження обладнання та наслідки нового удару по теплоелектростанції повідомляє офіційний канал групи ДТЕК.

Наслідки удару по енергетиці

Внаслідок останньої атаки теплоелектростанція компанії зазнала суттєвих руйнувань. Загарбники цілеспрямовано б’ють по критичній інфраструктурі, намагаючись залишити українців без стабільного постачання світла та тепла.

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Загалом від початку повномасштабного вторгнення російські війська атакували теплоелектростанції ДТЕК майже двісті тридцять разів. Лише протягом опалювального сезону 2025–2026 років на ці об’єкти припало одинадцять ворожих ударів.

Масована денна атака по Україні

Нагадаємо, вдень п’ятого червня російська армія здійснила масштабну атаку на низку українських міст з використанням безпілотників та балістичного озброєння. У Чернігові ворожий дрон влучив у місцеве підприємство, внаслідок чого кількість травмованих осіб зросла до шести. Ще один безпілотник атакував там автостоянку, спричинивши пожежу та пошкодивши близько сорока автомобілів.

Водночас неспокійно було і в інших обласних центрах, зокрема гучні вибухи пролунали в Сумах через загрозу реактивних дронів. Харків також перебував під постійним вогнем, де внаслідок прильотів у кількох районах постраждала п’ятдесятидворічна жінка та були пошкоджені приватні будинки і автомобілі.

Одеська область теж опинилася під ударом ворожих безпілотників, які рухалися з акваторії Чорного моря. Крім того, Повітряні сили попереджали про швидкісну балістичну ціль у напрямку Маяків, після чого в самій Одесі місцеві жителі почули вибухи.

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