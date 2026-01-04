Війна Росії проти України / © ТСН

Військово-політичне керівництво Росії продовжить спроби наступу у війні проти України упродовж 2026 року. Ворог планує просуватися широким фронтом — від Лимана на півночі до Покровська на півдні.

Такий сценарій війни цього року озвучив керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія 21» Павло Лакійчук в ефірі «Українського Радіо».

За його словами, публічні виступи російського диктатора Володимира Путіна не свідчать про підготовку до миру, а навпаки.

«Путін каже, що якщо завдання так званої „СВО“ будуть досягнуті якимось політико-дипломатичним шляхом, тобто Україна капітулює, це буде „приємним бонусом“ до воєнної кампанії», — сказав експерт.

Павло Лакійчук вважає, що ворог намагатиметься просуватися широким фронтом — від Лимана на півночі до Покровська на півдні.

«Росіяни розуміють свою головну перевагу — це перевага в людських ресурсах, у живій силі. Недоукомплектованість наших підрозділів і з’єднань — це наша головна вада, і росіяни намагаються максимально нею скористатися», — пояснив він.

За словами експерта, маючи кількісну перевагу, росіяни можуть концентруватися на напрямках головних ударів і водночас розтягувати наші сили, створюючи осередки напруження по всій лінії фронту.

Лакійчук припустив, що північний захід Донбасу стане головним напрямком ударів.

Він нагадав, що влітку окупанти уже намагалися провести таку операцію, щоб ударами з півночі — з району Лимана на Слов’янськ, і з півдня через Покровськ та Мирноград вийти в тил основних Сил оборони в районі Дружківки та Костянтинівки й далі розвивати наступ в оперативний простір.

Нагадаємо, професор американістики Скотт Лукас вважає, що Росія посилює атаки на фронті та обстріли українських міст у спробі зламати опір Києва до настання економічного колапсу всередині держави-агресорки.