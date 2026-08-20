"Росія програє війну": у ЄС жорстко відреагували на смертельний удар по Києву

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Реклама

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз працюватиме над посиленням протиракетної оборони України після останніх російських атак. За її словами, ЄС координуватиме зусилля з державами-членами та міжнародними партнерами, щоб Україна отримала необхідні засоби для захисту людей.

Про це повідомляє Europapress.

Реклама

«Росія програє війну, яку сама розпочала. І вона відповідає атаками на мирних жителів та цивільну інфраструктуру», — заявила фон дер Ляєн.

Реклама

Очільниця Єврокомісії наголосила, що захист цивільного населення є «найнагальнішим пріоритетом». Вона зазначила, що ЄС співпрацює з країнами-членами та партнерами для підтримки українських спроможностей у сфері протиракетної оборони.

За словами фон дер Ляєн, це необхідно, щоб Україна могла ефективніше протидіяти російським атакам та запобігати загибелі людей.

Заява президентки Єврокомісії пролунала після чергових російських ударів по Києву. Українська влада повідомила, що внаслідок атак, здійснених у середу ввечері та рано-вранці в четвер, загинули щонайменше 12 людей, ще 32 отримали поранення.

Нагадаємо, після масованої російської атаки по Україні Володимир Зеленський повідомив про 13 загиблих і близько 40 поранених. Найбільше постраждав Київ, де пошкоджені житлові будинки, дитяча лікарня та школа. Президент наголосив, що Росія продовжує нарощувати балістичне озброєння, тому Україні необхідно терміново посилювати ППО та протиракетну оборону. За словами Зеленського, поки Україна не матиме достатньо засобів для перехоплення балістики, Кремль не буде серйозно думати про мир.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів