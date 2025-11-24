Кирило Буданов / © Associated Press

Російська пропаганда розповсюджує вигадку російських спецслужб про те, нібито обліковий запис начальника ГУР Міноборони України Кирила Буданова на платформі X був створений на території РФ.

Про це повідомили у ГУР на сторінці у Facebook.

У розвідці зазначили, що таку дезінформацію поширюють через соціальні мережі та анонімні цифрові ресурси. Для її «підтвердження» пропагандисти використовують скриншот, спеціально створений під цей фейковий наратив із нібито російським місцем реєстрації акаунту.

«Це — повністю неправдива інформація, яка має всі ознаки інформаційної операції, спрямованої на дискредитацію керівництва ГУР МО України», — наголошується у заяві.

ГУР закликав громадян «зберігати інформаційну гігієну, не вестися на фейки та довіряти інформації лише з офіційних ресурсів і від речників ГУР МО України».

