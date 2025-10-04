- Дата публікації
Росія прицільно атакувала пасажирський потяг: що відомо про наслідки (фото)
Кілька десятків людей отримали травми через російський обстріл.
Російська армія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Сталося влучання у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.
Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
“Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири”, - наголосив чиновник.
На місці російського удару працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Фахівці розгортають оперативний штаб. Триває рятувальна операція.
“Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються”, - додав очільник ОВА.
Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що атака БпЛА на потяг, який перебував на залізничному вокзалі у Шостці та чекав на відправлення, сталася близько 11:50. Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження дроном ще одного потяга.
Нагадаємо, днями РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Сталися знеструмлення на Ніжинському напрямку.