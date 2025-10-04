ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2146
1 хв

Росія прицільно атакувала пасажирський потяг: що відомо про наслідки (фото)

Кілька десятків людей отримали травми через російський обстріл.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Потяг "УЗ".

Потяг "УЗ". / © Укрзалізниця

Доповнено додатковими матеріалами

Російська армія атакувала залізничний вокзал у Шосткинській громаді Сумської області. Сталося влучання у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ.

Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

“Ворог прицільно вдарив по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ. Постраждали пасажири”, - наголосив чиновник.

На місці російського удару працюють рятувальники, медики та всі екстрені служби. Фахівці розгортають оперативний штаб. Триває рятувальна операція.

“Масштаби руйнувань і кількість потерпілих уточнюються”, - додав очільник ОВА.

Згодом в Офісі генпрокурора уточнили, що атака БпЛА на потяг, який перебував на залізничному вокзалі у Шостці та чекав на відправлення, сталася близько 11:50. Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження дроном ще одного потяга.

Атака на потяг “Укрзалізниці”.

Нагадаємо, днями РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Сталися знеструмлення на Ніжинському напрямку.

