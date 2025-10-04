ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
318
Час на прочитання
1 хв

Росія прицільно атакує енергетику однієї з областей: влада хоче посилити сили ППО

Військова адміністрація працює із військовим командуванням щодо посилення протиповітряної оборони в регіоні.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Сили ППО.

Сили ППО. / © ТСН.ua

У Чернігівській області підсилять системи протиповітряної оборони. Одна з причин удари російської армії по об'єктах електропостачання.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

За його словами, наразі місцеві чиновники працюють із військовим командуванням у цьому напрямку.

"Завдання ОВА – додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", – наголосив Чаус.

Ситуація з ППО на Чернігівщині

Після низки “прильотів” на критично важливі об’єкти військовий блогер Богдан Мирошников заявив, що "в ППО на Чернігівщині — повний бардак". З його слів, «Шахеди», якими Росія атакує область, не збивають. Міста Чернігів, Ніжин, Десна, Гончарівське, Славутич є дуже важливими населеними пунктами “в усіх сенсах”, наголосив блогер. Втім, каже він, вони зараз де-факто беззахисні перед повітряними атаками.

Після шквалу критики в Мережі влада Чернігівщині пояснила ситуацію. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголошує, що в області працюють по «Шахедах». Натомість, з його слів, нестача засобів ППО залежить від кількості дронів, які летять на регіон сьогодні.

Дата публікації
Кількість переглядів
318
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie