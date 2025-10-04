- Дата публікації
Росія прицільно атакує енергетику однієї з областей: влада хоче посилити сили ППО
Військова адміністрація працює із військовим командуванням щодо посилення протиповітряної оборони в регіоні.
У Чернігівській області підсилять системи протиповітряної оборони. Одна з причин удари російської армії по об'єктах електропостачання.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
За його словами, наразі місцеві чиновники працюють із військовим командуванням у цьому напрямку.
"Завдання ОВА – додаємо критично необхідне обладнання та спецзасоби", – наголосив Чаус.
Ситуація з ППО на Чернігівщині
Після низки “прильотів” на критично важливі об’єкти військовий блогер Богдан Мирошников заявив, що "в ППО на Чернігівщині — повний бардак". З його слів, «Шахеди», якими Росія атакує область, не збивають. Міста Чернігів, Ніжин, Десна, Гончарівське, Славутич є дуже важливими населеними пунктами “в усіх сенсах”, наголосив блогер. Втім, каже він, вони зараз де-факто беззахисні перед повітряними атаками.
Після шквалу критики в Мережі влада Чернігівщині пояснила ситуацію. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус наголошує, що в області працюють по «Шахедах». Натомість, з його слів, нестача засобів ППО залежить від кількості дронів, які летять на регіон сьогодні.