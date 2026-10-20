Росія прицільно вдарила по парку з дітьми: Синєгубов розкрив нові деталі атаки на Харківщину

Російський удар по Харківщині / © ДСНС

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Російські війська 19 жовтня атакували ударним безпілотником «Шахед» центральну частину селища Нова Водолага на Харківщині. Під удар потрапив парк відпочинку, де місцеві жителі проводили вільний час і гуляли з дітьми.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в коментарі виданню Новини.LIVE.

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Унаслідок російського удару загинули шестеро людей, зокрема двоє дітей. Ще семеро постраждалих перебувають у лікарні.

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Серед шістьох загиблих — двоє дітей. Наймолодшій жертві, дівчинці, було трохи більше року.

Станом на 20 жовтня в медичних закладах залишаються семеро постраждалих, четверо з яких — діти. Стан двох пацієнтів лікарі оцінюють як тяжкий.

Очільник ОВА наголосив, що поблизу місця влучання не було жодних військових об’єктів чи інфраструктури. За його словами, росіяни свідомо атакували цивільних у мирному тиловому населеному пункті.

«Це прицільний був удар по цивільному населенню, по дітях, це черговий терористичний акт», — наголосив Синєгубов.

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Синєгубов також повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила в Харкові та області 122 дитини. Наймолодшій із загиблих було лише два місяці.

Російський удар по Новій Водолазі — деталі

Нагадаємо, 19 жовтня російські війська атакували парк відпочинку в селищі Нова Водолага на Харківщині. У момент удару в парку перебували місцеві жителі, зокрема родини з дітьми.

Внаслідок атаки загинули шестеро людей, серед них двоє дітей — дівчатка віком 11 років та 1 рік і 2 місяці. Наймолодша жертва перебувала в дитячому візочку. Також загинули троє жінок віком 28, 34 і 36 років та чоловік приблизно 40 років. Постраждали ще 15 людей.

Згодом президент України Володимир Зеленський розповів подробиці загибелі наймолодшої жертви російської атаки. Дівчинку, яка загинула у дитячому візочку, звали Ангеліна. Вона народилася у серпні 2025 року. Її мати Інна також стала жертвою удару — жінка померла в лікарні. Глава держави наголосив, що російський безпілотник влучив у місце, де перебували цивільні поблизу кафе.

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Пізніше з’ясувалося, що загибла Інна Марюхна була вчителькою початкових класів Нововодолазького ліцею №1. Колеги згадують Інну як добру, щиру та віддану своїй професії педагогиню. У ліцеї висловили глибокий розпач через загибель учительки та її маленької доньки Ангеліни.

«Жодні слова не здатні передати розпач від цієї непоправної втрати. Важко повірити, що обірвалися два життя, згасли мрії та сподівання, які мали б ще здійснюватися й квітнути», — зазначили у закладі.

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